Roland Garros. Блинкова пробилась в третий круг, обыграв Гарсию

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису – один из турниров серии "Большого шлема". Свои выступления на Roland Garros продолжает российская теннисистка Анна Блинкова. Которая пробилась в третий круг.

В борьбе за выход в следующую стадию соревнования 20-летняя россиянка одержала победу над француженкой Каролин Гарсией. Блинкова взяла верх по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу 117-й ракеткой мира. Соперницы провели на грунтовом корте 1 час 56 минут.

Путевку в четвертый круг Открытого чемпионата Франции теннисистка из Росси оспорит либо с австралийкой Присциллой Хон, либо с американкой Мэдисон Киз.