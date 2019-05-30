Российские волейболистки уступили Турции в Лиге наций

В турецкой Анкаре состоялся матч волейбольной Лиги наций между женскими командами, в котором команда Турции принимал сборную России. Встреча завершилась победой хозяев площадки.

Подопечные Вадима Панкова потерпели поражение со счетом 0:3 (19:25, 21:25, 20:25). Эта неудача стала для российской команды четвертой кряду в рамках недавно созданного турнира. Всего у россиянок пять поражений в шести поединках.

Таким образом, в активе женской сборной России осталось три очка. С такими показателями команда занимает 14 строчку в таблице. Следующим соперником России станет сборная Бельгии. Игра состоится 4 июня.