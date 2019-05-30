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Ситуация на Украине 42 минуты назад
Всплыли новые факты преступлений Порошенко. Открыто пятое дело
В Государственное бюро расследований Украины поступило новое заявление о совершении преступлений экс-президентом страны. Против Петра Порошенко возбудят уже пятое дело по целому ряду экономических и политических статей.
Подал заявление народный депутат Верховной рады Михаил Добкин, о чем он рассказ в прямом эфире программы "60 минут".
"Я первый раз в жизни подал заявление о совершении преступлений другим лицом и очень доволен собой. Надеюсь, следователи тщательно разберутся во всех злодеяниях этого персонажа", — заверил украинский политик.
Добкин сообщил, что юристы, помогавшие подготовить заявление, собрали максимальное количество доказательств. По 212-й статье (неуплата налогов) Порошенко обвиняется в продаже самому себе компании, что позволило ему не доплатить в бюджет Украины огромное количество налогов.
В обвинении также фигурирует 111-я статья (измена родине). С 2014 по 2017 годы экс-президент, имея бизнес в Российской Федерации в виде Липецкой фабрики, заплатил во все уровни российских бюджетов два миллиарда рублей. При этом, он своим соотечественникам не разрешал заниматься бизнесом в РФ и преследовал их за это.
По статье 364-й (превышение полномочий) Порошенко вменяется вывоз за пределы государства огромного количества акций предприятий. Он сам себе дал такое разрешение по липовому письму при содействии Национального банка Украины.
С помощью общественности, телевидения и СМИ депутат пообещал контролировать ведение дел по его заявлению.
"Порошенко никуда не денется, бежать ему некуда. Где бы он ни был, за то количество преступлений, которые он совершил против своего народа, ему придется нести ответственность по любому", — заверил Добкин, комментируя новость об экстренном вылете экс-президента Украины в Лондон.
В отношении Зеленского политик выразил большие надежды, уповая на то, что действующий президент изменит политику в стране, и все начнут жить, придерживаясь законов.
Ранее сообщалось, что против бывшего президента и ряда высших должностных лиц страны Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Порошенко, в частности, подозревается в распределении ключевых должностей в "Центрэнерго", с целью хищения денег компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.
Также на днях в Государственном бюро расследований Украины было зарегистрировано заявление с обвинениями в адрес экс-президента страны об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой".
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