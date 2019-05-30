Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество и ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усиление совместной работы по стабилизации ситуации в сирийской провинции Идлиб.

В продолжении обсуждения ситуации в Сирии отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб. В том числе необходимо принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

В разговоре лидеров двух государств также затронут ряд двусторонних тем, одна из которых — сотрудничество в военно-технической сфере. Также в сообщении Кремля отмечено, что "условлено о дальнейших контактах".