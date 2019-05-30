"Русского мэра" Риги сменил бывший глава МВД

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании большинством голосов избрали нового мэра Риги.

Как передает ТАСС, новым градоначальником латвийской столицы стал депутат самоуправления от партии "Честь служить Риге" Дайнис Турлайс, ранее занимавший должности министра МВД и командующего Национальными вооруженными силами страны.

Голосование произошло после того, как предыдущий мэр и лидер социал-демократической партии "Согласие", которая представляет интересы русскоязычных жителей Латвии, Нил Ушаков был выбран депутатом Европарламента и официально подал в отставку с должности мэра Риги, которую занимал почти 10 лет.

Турлайс проинформировал общественность, что у него большой руководящий опыт и он, в частности, гордится тем, что был первым командующим латвийской армии. Новый мэр пообещал активно бороться с коррупцией.

5 апреля 2019 года официальный правительственный вестник Латвии Latvijas Vēstnesis опубликовал распоряжение министра охраны окружающей среды Юриса Пуце об отставке мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, которые допустил Нил Ушаков, занимая пост мэра Риги. В основном они касаются взаимоотношений города с одним из муниципальных транспортных предприятий — Rīgas satiksme — в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Ушаков обжаловал распоряжение министра в суде.