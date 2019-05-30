"Локомотив" нацелился на нападающего "Тоттенхэма"

Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном. Голландец может обойтись столичным "железнодорожникам" в 8 миллионов евро. Именно такова его нынешняя рыночная стоимость.

Практически весь минувший сезон Янссен пропустил из-за травмы стопы и дальнейшей операции, сообщает Чемпионат.Com. Именно по этой причине он сыграл за "Тоттенхэм" лишь три встречи общей продолжительностью в 36 минут, не отличившись результативными действиями.

За свою карьеру Янссен выступал и за сборную Нидерландов, проведя в общей сложности 17 матчей, забив 7 мячей.