Россиянка Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль этапа "Бриллиантовой лиги", который проходит в шведском Стокгольме. Россиянка стала первой, прыгнув на 1 метр 92 сантиметра. Соперницы повторить ее результат не смогли.

Следом за ней на пьедестале почета расположилась украинская легкоатлетка Юлия Левченко, покорившая планку на высоте 1,90 метра. Замкнула тройку призеров шведская прыгунья Эрика Кинси, результат которой составил 1,90 метра, но украинка оказалась выше из-за меньшего количества совершенных попыток.

Напомним, что Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой зимнего сезона 2019. Она является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы. На международных соревнованиях она выступает в нейтральном статусе из-за лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) статуса члена IAAF.