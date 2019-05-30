Теракты в иракском Киркуке унесли жизни 6 человек

В результате серии взрывов, прогремевших в четверг, 30 мая, вечером в иракском городе Киркуке, погибли не менее шести человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

Шесть взрывных устройств сработали на нескольких городских улицах и проспектах практически одновременно, еще две бомбы были обезврежены саперами, передает ТАСС. На месте терактов работают спасатели и бригады скорой помощи. Местные власти обратились к горожанам с призывом избегать районов, где прогремели взрывы.