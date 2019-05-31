Крупное ДТП в Калмыкии: трое погибших

В Калмыкии в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека, еще один пострадал.

ДТП произошло в Яшкульском районе республики на федеральной трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь: столкнулись грузовой MAN и легковая Toyota, передает ТАСС. Три человека погибли на месте происшествия, сейчас их тела специалисты экстренных служб извлекают из машин. Погибшие — водитель и пассажир легкового автомобиля, который в результате столкновения фактически оказался под грузовиком, и пассажир грузового автомобиля. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.

В настоящее время устанавливается виновник ДТП, на месте происшествия работают пожарные машины, которые смывают с трассы разлившееся топливо.