Студенты технических вузов представили в Томске свои проекты будущего ТВ

В Томске назвали победителей научно-технического конкурса "Первый шаг". Участвовали студенты технических специальностей вузов. Они представили свои проекты по переоснащению российского телевидения и радио. Призерами стали студенческие команды из Таганрога и Томска, сообщает телеканал "Россия 24".