Виктор Медведчук усомнился в желании Зеленского обменять всех пленных

Даже Тимошенко уже говорит об обмене пленными и желании договариваться с Россией. А Зеленский всё молчит. В четверг он встречался с родственниками украинцев, которые находятся в плену на территориях ДНР и ЛНР. И никаких обещаний.

Главные ожидания от президента Украины — мир и возврат пленных, видимо, откладываются, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

Кроме того, позиция Зеленского полностью противоречит мирному плану, который предусматривает автономию для республик Донбасса. Медведчук заявил, что в таком ключе не видит смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией по пленным.

"Для того, чтобы использовать принцип "всех установленных" на "всех установленных", и с этим согласны в Донецке, Луганске, как и поддерживают подобный обмен в Москве, Российской Федерации необходимо буквально 5-7 дней для того, чтобы сверить списки, уточнить данные и провести такой обмен, поэтому заявления сегодняшней власти, возглавляемой господином Зеленским, по поводу обмена и того, что будут делаться для того, чтобы он состоялся, ну пока это всё остаётся заявлениями. Я утверждаю, что такой обмен мог бы иметь место, если бы была политическая воля Киева, власть которого сегодня возглавляет господин Зеленский", — заявил Виктор Медведчук.