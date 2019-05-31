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31 мая 201906:00

Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

По оценкам ИАЦ "Альпари", почти весь май российский рубль стабильно удерживал растущий тренд, но к концу месяца доллар и евро пошли в контратаку. В итоге за месяц рубль укрепился по отношению к доллару только на 0,08 процента, а по отношению к евро – на 0,46 процента. Сработал фактор риска в виде снижения цены на нефть. Цена нефти Brent в мае подешевела более чем на 6,5 процента, не удержав максимумы на уровне в 70 долларов за баррель. Мировые рынки в мае были разочарованы тем, что торговый конфликт Китая и США снова обострился и вышел на новые уровни, появилось немало мрачных прогнозов о том, что темпы роста мировой экономики, если этот конфликт за год так и не разрешится, могут замедлиться до 1 процента. Мир впадет в затяжную стагнацию, что снизит спрос на нефть при одновременном росте предложения американской сланцевой нефти, а низкие цены на нефть, соответственно, будут означать и дешевый рубль. Одновременно на рубль в течение июня будет влиять целый ряд внешних и внутрироссийских событий.

Так, уже в первой декаде июня в России выйдет статистика Росстата по годовой инфляции потребительских цен в мае. По нашим прогнозам, годовая инфляция за май не должна будет превысить рамки 5,2-5,3 процента, а именно такие темпы роста индекса потребительских цен мы прогнозировали на весь 2019 год, отмечает эксперт Наталья Мильчакова. Если годовая инфляция в мае, как минимум, не начнет расти быстрее, для рубля эти данные станут хорошим импульсом, чтобы поставить на место зарвавшиеся доллар и евро.

Через неделю, 6 июня, тем россиянам, кто держит сбережения в евро или планирует провести летний отпуск в одной из стран еврозоны, следует обратить внимание на решение Европейского центрального банка по процентной ставке, которое будет принято в этот день. ЕЦБ сохранит ставку на нулевом уровне почти со 100-процентной вероятностью, однако, возможно, новые макроэкономические прогнозы и заявления европейского финансового регулятора смогут повлиять на курс евро. Если на фоне комментариев ЕЦБ курс евро ослабнет к рублю, для россиян это может стать хорошим поводом приобрести подешевевшие евро и отдохнуть в Европе (напомним, что на отдых в таких странах еврозоны, как Греция, Испания и Италия, спрос у россиян не падает).

14 июня в 13:30 по московскому времени состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросу о ключевой процентной ставке. Полагаем, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений. Напомним, что сейчас она находится на уровне в 7,75 процента. Вероятнее всего, регулятор не будет делать резких движений, так как захочет дождаться публикации данных по темпам годовой инфляции за первое полугодие 2019 года, а также будет наблюдать за ценами на нефть. Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне может теоретически укрепить российскую нацвалюту, но можно вспомнить, что нередко рубль на решения ЦБ РФ по процентной ставке реагирует парадоксально, поэтому важно будет посмотреть не только на само решение, но и на тон сопроводительных комментариев в пресс-релизе ЦБ РФ.

19 июня весь мир будет с нетерпением ждать решения Комитета по открытым рынкам ФРС США по процентной ставке. Полагаем, что Федрезерв не найдет поводов для повышения процентной ставки, и она снова сохранится на уровне, не превышающем 2,5 процента. А на сопроводительные комментарии ФРС следует обратить внимание: возможно, что американский регулятор более четко обрисует контуры денежно-кредитной политики до конца года. Если ФРС конкретно сформулирует отказ повышать процентную ставку, у рубля появится неплохой шанс на укрепление, как и у валют других развивающихся стран.

25 июня в Вене пройдет очередной саммит ОПЕК, а на следующий день там же состоится встреча стран-участниц соглашения "ОПЕК+". 26 июня участники "ОПЕК+" будут принимать решение о продлении или об отказе от продления соглашения о сокращении добычи нефти, истекающего с окончанием первого полугодия 2019 года, на второе полугодие. Полагаем, что, учитывая риски падения цен на нефть и избыток предложения, создаваемый со стороны США, участники "ОПЕК+" все-таки продлят соглашение до конца года, а это может стать "бычьим" фактором, то есть, фактором роста цен на нефть и, соответственно, укрепления рубля. Наоборот, отказ продлевать соглашение может вызвать затяжное падение нефтяного рынка и последующее ослабление рубля.

И, наконец, с 28 по 29 июня в японской Осаке состоится саммит G20, который может стать чем-то намного большим, чем просто протокольное мероприятие. На полях саммита могут пройти переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. В случае, если Трамп и лидер Китая договорятся об ослаблении взаимной напряженности в сфере внешней торговли, позитив для валют развивающихся стран и цены на нефть обеспечен. А если еще состоится и встреча президентов России и США, то чем бы она ни закончилась, рубль может краткосрочно вырасти. Однако если эти важные встречи глав великих держав не состоятся, рубль может ослабнуть.

Санкционная угроза для российской экономики и, в том числе, для рубля будет в июне намного слабее, чем в предыдущие месяцы, но ужесточения санкционной риторики стран Запада в адрес России, которое может в краткосрочном аспекте негативно влиять на рубль, в следующем месяце нельзя полностью исключать.

Таким образом, на рубль в июне может влиять достаточно большое количество шатких и противоречивых факторов. В связи с этим для курса доллара на июнь мы прогнозируем торговый диапазон в 64-67 рублей, а для курса евро он составляет 71,8-74 рубля. Сбережения рекомендуем хранить в июне в долларах и рублях напополам, а евро покупать на откатах этой валюты вниз, особенно если вы планируете провести летний отпуск в ЕС.

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