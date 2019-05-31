Китай наложил очередные санкции на торговлю с США

Пекин ответил Вашингтону на очередной виток торговой войны. Поднебесная перестанет закупать у США сою. Штаты отправляли в Китай 60% экспорта — на 12 миллиардов долларов.

Американские фермеры объявили, что это может привести к разорению сотен хозяйств, отмечает телеканал "Россия 24". Кроме того "Таймс" сообщила, что в последнее время резко упал поток китайских студентов в американские вузы.