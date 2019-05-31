Дамиано Чима выиграл 18 этап Джиро д'Италия

Престижная веломногодневка "Джиро д'Италия" продолжается на итальянских дорогах. Состоялся 18 этап гонки общей протяженностью в 222 километра, победителем которого стал местный велогонщик Дамиано Чима из команды Nippo Vini Fantini Faizane.

Итальянец преодолел дистанцию за 4 часа 56 минут и 4 секунды. Вместе с Чимой финишировал немецкий гонщик Паскаль Аккерман, выступающий за Bora-Hansgrohe, и еще один итальянец Симоне Консонни из UAE Team Emirates. Все трое спортсмена показали одинаковое время.

Лучшим среди российских спринтеров стал Павел Сиваков из Team Ineos, завершивший этап с 36 результатом. Победитель 13 этапа "Джиро" Ильнур Закарин из Katyusha Alpecin в этот раз завершил гонку на 48 месте. Его партнер по команде Дмитрий Страхов – на 67 строчке.

В генеральной классификации лидером является эквадорец Ричард Карапас из Movistar. Его время составляет 79 часов 44 минуты 22 секунды. Его основными преследователями являются итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida (+1.54) и словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+2.16).

Среди россиян лучший результат у Сивакова – он располагается на девятой строчке общего зачета (+8.21). Закарин занимает 12-ю строчку (10.32), а Страхов – 126-ю (+4:04.26).