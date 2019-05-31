Ешь не хочу: в столичном Шереметьеве улучшили общепит

В аэропорту "Шереметьево" теперь новая концепция организации питания. Причем доставить что-нибудь вкусненькое могут даже в самолёт.

Для веганов, вегетарианцев, детей, диабетиков, поклонников здорового питания, любителей различных кухонь мира и просто перекусов — в Шереметьеве теперь заведения на абсолютно любой вкус и кошелёк. Администрация аэропорта после реконструкции серьезно пересмотрела подход к заведениям общепита.

"Это клиентский сервис, это востребовано. Это нужно, чтобы комфортно пребывать в аэропорту. У нас представлены рестораны разного бюджета — от фастфуда до премиального уровня", — отметил Денис Пашковский, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности международного аэропорта "Шереметьево".

Отдельный сектор — рестораны для иностранных гостей — с национальным колоритом.

Есть здесь места, где Русский Дух и Русью пахнет — то есть пирожками и борщом — вкушать все это рекомендуется из настоящего гжельского фарфора под пристальным взглядом русских классиков — Антона Павловича Чехова, например.

В подобные рестораны с удовольствием заходят гости из самых разных стран. Вне конкуренции по популярности – борщ. И за вкус и за возможность произнести русское название, коверкая звуки. Пирожки гости забирают с собой, как сувениры. Спросом пользуются котлеты по-киевски, деликатесы с крабом, сырники, селедку под шубой и винегрет с прилавков сметают в момент. То же самое происходит и с популярным фастфудом — пиццей, например. Повара в таких заведениях — в прямом смысле слова работают на клиента и устраивают даже небольшие шоу. Для клиентов с детьми — отличный способ поесть и развлечься.

Вот здесь, например, обещают научить готовить пиццу правильно и даже, как подбрасывать в воздух. Пицца очень хрустящая, необыкновенная.

Модные рестораторы пришли в терминалы с новыми идеями. Например, вкусно поесть теперь можно даже, если совсем нет времени — еду принесут прямо в самолёт. Сейчас этой услугой ежедневно уже пользуются более 500 человек и число заказчиков постоянно растет. Наметились и основные тенденции — стало понятно, что именно пассажиры хотят брать с собой на борт.

Услуга выглядит следующим образом. За два часа до вылета делается заказ и прямо перед посадкой вам вручают коробку с едой.

Еду с собой можно получить и на выдаче багажа, если вы, например, не хотите ничего готовить дома после долгого перелёта. В общем, условия есть и для любителей оригинальных решений и для просто занятых людей. Ещё один приоритет — снижение цен. Топовые рестораторы уже перестали их завышать и держат на уровне городских заведений.