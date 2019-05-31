Новости Спорт

Все видео этой рубрики
31 мая 201902:45

Чемпионка UFC была ограблена в Бразилии

Global Look Press

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата в минимальном весе Джессика Андраде подверглась разбойному нападению в бразильском городе Нитерой штата Рио-де Жанейро. Она была вместе со своей подругой. Обе девушки были ограблены.

Злоумышленники остановили автомобиль спортсменки и, угрожая оружием, забрали у девушек мобильные телефоны, а также угнали машину, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на MMA Fighting. Девушки не пострадали, но они пережили серьезный испуг.

Напомним, что Андраде накануне завоевала чемпионский пояс UFC, нокаутировав американку Роуз Намаюнас. Бой проходил в Рио-де-Жанейро в рамках турнира UFC 237.

Сейчас

02:37

Snapchat работает со сбоями

23:10

Теракты в иракском Киркуке унесли жизни 6 человек

21:06

Ракета со спутником "Ямал-601" стартовала с Байконура

19:39

Женевскую штаб-квартиру ООН возглавит россиянка

18:25

Политтехнолога Милосердова посадили на 2,5 года

18:23

Во время заседания союза ректоров в МГУ попала молния

17:35

Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Как стать властелином мира: Путин поставил задачи в IT-сфере

Как стать властелином мира: Путин поставил задачи в IT-сфере

5 часов назад
Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Туркменистан

Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Туркменистан

1 час назад
Зеленский рассказал о войне с Россией, а Порошенко вступил в ЕС

Зеленский рассказал о войне с Россией, а Порошенко вступил в ЕС

5 часов назад
Онищенко посоветовал россиянам "жить впроголодь" из лучших побуждений

Онищенко посоветовал россиянам "жить впроголодь" из лучших побуждений

4 часа назад
"Мина" замедленного действия: что оставил после себя Мюллер

"Мина" замедленного действия: что оставил после себя Мюллер

6 часов назад
Выходка мажоров в Краснодаре: лиц не прятали, видео выложили в Сеть

Выходка мажоров в Краснодаре: лиц не прятали, видео выложили в Сеть

5 часов назад
Ешь не хочу: в столичном Шереметьеве улучшили общепит

Ешь не хочу: в столичном Шереметьеве улучшили общепит

1 час назад
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

14 часов назад
Пентагон запретил пользоваться услугами России при проведении космических запусков

Пентагон запретил пользоваться услугами России при проведении космических запусков

10 часов назад
Марк Цукерберг едва не лишился поста председателя совета директоров Facebook

Марк Цукерберг едва не лишился поста председателя совета директоров Facebook

2 часа назад
В Москве стартовал фестиваль анимации "Мультимир"

В Москве стартовал фестиваль анимации "Мультимир"

7 часов назад
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

28.05.2019 08:56
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

27.05.2019 08:15
Виктор Медведчук усомнился в желании Зеленского обменять всех пленных

Виктор Медведчук усомнился в желании Зеленского обменять всех пленных

2 часа назад
Теракты в иракском Киркуке унесли жизни 6 человек

Теракты в иракском Киркуке унесли жизни 6 человек

3 часа назад
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

4 часа назад
"Русского мэра" Риги сменил бывший глава МВД

"Русского мэра" Риги сменил бывший глава МВД

4 часа назад
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество и ситуацию в Идлибе

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество и ситуацию в Идлибе

5 часов назад
Состоялся запуск мощнейшего российского телекоммуникационного спутника

Состоялся запуск мощнейшего российского телекоммуникационного спутника

5 часов назад
Град, гроза, потоп и мертвые пробки: Москва и Подмосковье встречают непогоду

Град, гроза, потоп и мертвые пробки: Москва и Подмосковье встречают непогоду

5 часов назад
YouTube-канал впервые набрал 100 миллионов подписчиков

YouTube-канал впервые набрал 100 миллионов подписчиков

5 часов назад
Юбилей Алексея Леонова: звук сердца в открытом космосе и Голгофа невесомости

Юбилей Алексея Леонова: звук сердца в открытом космосе и Голгофа невесомости

6 часов назад
Женевскую штаб-квартиру ООН возглавит россиянка

Женевскую штаб-квартиру ООН возглавит россиянка

7 часов назад
Путин назвал многодетных родителей главными людьми страны

Путин назвал многодетных родителей главными людьми страны

7 часов назад
Робот-пылесос и робот-тряпка научились работать сообща

Робот-пылесос и робот-тряпка научились работать сообща

8 часов назад
Во время заседания союза ректоров в МГУ попала молния. Никто не испугался

Во время заседания союза ректоров в МГУ попала молния. Никто не испугался

8 часов назад
Политтехнолога Милосердова обвинили в дестабилизации власти в Казахстане и дали 2,5 года

Политтехнолога Милосердова обвинили в дестабилизации власти в Казахстане и дали 2,5 года

8 часов назад
Новый кроссовер Kia, который ждут в России: первые фото "без грима"

Новый кроссовер Kia, который ждут в России: первые фото "без грима"

8 часов назад
Грубая провокация и попытка очернить Россию. МИД отреагировал на обвинения США

Грубая провокация и попытка очернить Россию. МИД отреагировал на обвинения США

8 часов назад
Под видом капремонта банда мошенников обманула сотни пенсионеров

Под видом капремонта банда мошенников обманула сотни пенсионеров

9 часов назад
Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками

Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками

9 часов назад
Роулинг написала новые рассказы по "поттериане"

Роулинг написала новые рассказы по "поттериане"

10 часов назад
Брошенные в хостеле: малышам сделают ДНК-экспертизу и передадут приемной семье

Брошенные в хостеле: малышам сделают ДНК-экспертизу и передадут приемной семье

10 часов назад
Семь секунд на спасение: за штурвалом утопившего "Русалку" судна был украинский капитан

Семь секунд на спасение: за штурвалом утопившего "Русалку" судна был украинский капитан

10 часов назад
Под звуки индийской флейты: "достроить" мозг недоношенных детей поможет музыкотерапия

Под звуки индийской флейты: "достроить" мозг недоношенных детей поможет музыкотерапия

10 часов назад
Экипажи самолетов будут расправляться с дебоширами по своему усмотрению

Экипажи самолетов будут расправляться с дебоширами по своему усмотрению

10 часов назад
Это точно не одна девушка? Конкурс "Мисс Индия" удивил отбеленными лицами

Это точно не одна девушка? Конкурс "Мисс Индия" удивил отбеленными лицами

10 часов назад
Четверо детей, опрокинутые ветром с батута, находятся в тяжелом состоянии

Четверо детей, опрокинутые ветром с батута, находятся в тяжелом состоянии

11 часов назад
Не выше планки: в РЖД объяснили, почему резкий рост цен на плацкарт невозможен

Не выше планки: в РЖД объяснили, почему резкий рост цен на плацкарт невозможен

13 часов назад
Метро не выйдет за пределы Москвы

Метро не выйдет за пределы Москвы

13 часов назад
Парадокс: стремление мужчин к привлекательности может привести к бесплодию

Парадокс: стремление мужчин к привлекательности может привести к бесплодию

14 часов назад
Где тусовка, там и мы: как выбирают жилье звезды YouTube и Instagram

Где тусовка, там и мы: как выбирают жилье звезды YouTube и Instagram

14 часов назад
9 самых старых карт мира

9 самых старых карт мира

14 часов назад
Новый Audi Q3 потеряет в России не только полный привод

Новый Audi Q3 потеряет в России не только полный привод

15 часов назад
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи

Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи

15 часов назад
Финал "Игры престолов" можно было угадать по постеру первого сезона

Финал "Игры престолов" можно было угадать по постеру первого сезона

15 часов назад
В Японии начали проводить официальные свадьбы в духе покемонов

В Японии начали проводить официальные свадьбы в духе покемонов

15 часов назад
Pixar показал первые кадры нового мультфильма, который держали в тайне

Pixar показал первые кадры нового мультфильма, который держали в тайне

15 часов назад
12 стран, в которые уезжают миллионеры

12 стран, в которые уезжают миллионеры

18 часов назад