Чемпионка UFC была ограблена в Бразилии

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата в минимальном весе Джессика Андраде подверглась разбойному нападению в бразильском городе Нитерой штата Рио-де Жанейро. Она была вместе со своей подругой. Обе девушки были ограблены.

Злоумышленники остановили автомобиль спортсменки и, угрожая оружием, забрали у девушек мобильные телефоны, а также угнали машину, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на MMA Fighting. Девушки не пострадали, но они пережили серьезный испуг.

Напомним, что Андраде накануне завоевала чемпионский пояс UFC, нокаутировав американку Роуз Намаюнас. Бой проходил в Рио-де-Жанейро в рамках турнира UFC 237.