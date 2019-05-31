Snapchat работает со сбоями

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ночь на пятницу по московскому времени в ряде стран мира, в том числе, в России, наблюдается сбой в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat.

Наибольшее число сообщений о неполадках поступает от пользователей из Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Польши, передает ТАСС. С аналогичными проблемами столкнулись и в других европейских странах, а также в США и Австралии. В России на работу сервиса жалуются жители Москвы.

Большая часть пользователей – около 63 процентов — не может обновить приложение и получать сообщения, еще около 35 процентов жалуются на невозможность отправки сообщения, 1 процент не может снимать с помощью приложения Snapchat фото и видео.