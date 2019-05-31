Азар назван лучшим игроком недели Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги минувшей недели Лиги Европы. Так, лучшим футболистом недели был признан бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар. Он стал главным действующим лицом своего клуба в борьбе за главный трофей турнира.

В финальном матче против лондонского "Арсенала" бельгиец стал автором двух забитых мячей и еще одной голевой передачи, а "Челси" одержал победу над "канонирами" со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт УЕФА, помимо него также были номинированы его партнеры по команде: Оливье Жиру, Педро Родригес и Эмерсон Палмери.

Напомним, что по итогам матча Азар также был удостоен звания лучший игрок матча. Также он признался, что финал Лиги Европы стал для него прощанием с "синими". Накануне он признавался, что намерен покинуть "Челси". На него претендует мадридский "Реал".