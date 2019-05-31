"МанСити" отказался продавать Сане в "Баварию"

Английский "Манчестер "Сити" отказался продавать мюнхенской "Баварии" своего полузащитника Лероя Сане. Мюнхенцы сделали предложение действующему чемпиону Англии в размере 80 миллионов евро.

В "Манчестер Сити" не хотят расставаться с полузащитником, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Guardian. К тому же, и сам Сане не стремится возвращаться в чемпионат Германии, откуда перешел в "Сити" – до АПЛ он выступал за "Шальке".

Теперь же представители "Баварии" берут паузу в своем стремлении приобрести полузащитника сборной Германии, в котором видят замену уходящим ветеранам клуба Арьену Роббену и Франку Рибери.

На данный момент в Мюнхене обдумывают целесообразность дальнейших мер по приобретению Сане, который в минувшем сезоне в 31 матче АПЛ стал автором десяти голов и десяти результативных передач.