Российско-китайский мост через Амур состыкован

В пятницу, 31 мая, состоялась торжественная церемония стыковки двух частей автомобильного моста через приграничную реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Операция стыковки прошла штатно: строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего с борта находящегося рядом со строящимся мостом пограничного катера были выпущены сигнальные ракеты, передает ТАСС.

В церемонии стыковки двух частей моста с российской стороны приняли участие вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Сооружение трансграничного автомобильного моста через Амур длиной более километра было начато в конце 2016 года. После его ввода в эксплуатацию, запланированную, по предварительным данным, на вторую половину 2020 года, пассажиропоток по мосту составит порядка 3 миллионов человек в год, поток грузов — около 6 миллионов тонн.