"Ривер Плейт" завоевал Суперкубок Южной Америки

Аргентинский "Ривер Плейт" одержал победу в Суперкубке Южной Америки и стал его новым обладателем. В ответном матче финальной серии против бразильского "Атлетико Паранаэнсе" аргентинцы добились крупной победы со счетом 3:0.

Первый тайм обошелся без голов, а уже после перерыва Игнасио Фернандес открыл счет. Довести же матч до разгрома футболистам "Ривера" удалось уже в дополнительное время – на 91 и 95 минутах голы Лукаса Прато и Матиаса Суареса обеспечили аргентинскому клубу победу в матче.

В первом матче между командами "Атлетико" на своем поле добился минимальной победы – 1:0. В итоге по сумме двух встреч победу в Суперкубке Южной Америки праздновал "Ривер Плейт" – 3:1.

Напомним, что в турнире играют два победителя крупнейших турниров Латинской Америки: Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.