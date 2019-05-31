Евреи отмечают День спасения и освобождения

Иудеи во многих странах мира отмечают День спасения и освобождения евреев. Праздник, посвященный победе над фашизмом в 1945 году, был учрежден в России шесть лет назад.

В Москве в Александровском саду состоится традиционное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, а рядом с Еврейским музеем толерантности будет открыт памятник жертвам Холокоста.

Накануне в синагогах и общинных центрах разных городов прошли праздничные молитвы, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе в Московской хоральной синагоге, Московском общинном центре в Марьиной роще и других столичных синагогах.