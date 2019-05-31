31 мая 201906:05
В Германии продолжаются поиски маленькой девочки, пропавшей в водах Рейна
На Рейне продолжат искать ребёнка, который пропал с перевернувшейся лодки. Трагедия произошла накануне в приграничном районе Франции и Германии.
Жертвами ЧП стали три туриста из ФРГ и Румынии: двое мужчин и 6-летняя девочка. Единственный пассажир лодки, которого не удалось найти, это 4-летняя девочка. В поисково-спасательной операции задействовали несколько вертолетов, водолазов и кинологов. На ночь операцию приостановили, сообщает телеканал "Россия 24".
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