В Германии продолжаются поиски маленькой девочки, пропавшей в водах Рейна

На Рейне продолжат искать ребёнка, который пропал с перевернувшейся лодки. Трагедия произошла накануне в приграничном районе Франции и Германии.

Жертвами ЧП стали три туриста из ФРГ и Румынии: двое мужчин и 6-летняя девочка. Единственный пассажир лодки, которого не удалось найти, это 4-летняя девочка. В поисково-спасательной операции задействовали несколько вертолетов, водолазов и кинологов. На ночь операцию приостановили, сообщает телеканал "Россия 24".