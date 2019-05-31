Сергей Лавров проводит в Токио переговоры между МИД двух стран

Отношения России и Японии, заключение мирного договора и совместную хозяйственную деятельность на южной части Курильских островов, в пятницу обсуждают в Токио. Там проходит встреча министров иностранных дел двух стран, сообщает телеканал "Россия 24".

Сергей Лавров заявил, что вчерашний раунд переговоров в формате "два плюс два" при участии министров обороны — был весьма успешным и продуктивным. Глава российского МИДа отметил, что ему и его японскому коллеге – есть, что доложить президенту Владимиру Путину и премьер-министру СИндзо Абэ к их встрече в Осаке, которая пройдет в конце июня.