День без затяжки: в мире проводится день отказа от курения

Курильщиков всего мира сегодня призывают отказаться от вредной привычки. Повод — Всемирный день отказа от табака, который ежегодно отмечается 31 мая. Россия — не исключение. В школах, ВУЗах и на улицах крупных городов страны пройдут акции, на которых людям расскажут о вреде табака.

По последним данным ВЦИОМ курят 33 процента россиян, сообщает телеканал "Россия 24". При этом за последние годы, число никотинозависимых сократилось на 10 процентов. Чтобы курильщиков стало еще меньше, в Минздраве хотят приравнять электронные сигареты, системы нагревания табака и вейпы к обычным сигаретам.