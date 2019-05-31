Летчик Ярошенко пройдет медицинское обследование

Лётчику Константину Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, назначили дополнительное медицинское обследование. Это необходимо после перенесённой им операции на кишечнике, сообщили в российском посольстве в США.

Накануне дипломаты навестили Ярошенко и передали ему письмо посла Анатолия Антонова со словами поддержки.

Россиянина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии. Американские власти обвинили его в намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков. Ярошенко называет дело сфабрикованным и политически мотивированным, сообщает телеканал "Россия 24".