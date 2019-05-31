Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.

Как сообщил глава Белого дома в своём аккаунте в твиттере, пошлины начнут действовать с десятого июня. Он отметил, что размер сбора будет увеличиваться до тех пор, пока не будет решена проблема нелегальной иммиграции.

Заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид назвал неожиданное решение Трампа "ледяным душем" и пообещал "энергичный" ответ на новые пошлины, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее Дональд Трамп опубликовал видео, на котором боле тысячи мигрантов незаконно пересекают границу США. Президент похвалил работу пограничной службы, задержавшей нарушителей, и призвал как можно скорее ликвидировать подобные лазейки на границе.