Лига арабских государств выступила против Ирана

Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории. Об этом говорится в итоговом заявлении прошедшего накануне внеочередного саммита Лиги арабских государств в Мекке.

Решение не поддержал Ирак, отмечает телеканал "Россия 24". Представители страны считают, что напряженность вокруг Ирана может спровоцировать войну.

Эту напряжённость обостряет заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах Объединённых Арабских эмиратов, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна, в том числе два нефтяных танкера одной из саудовских компаний, подверглись "актам вредительства" вблизи территориальных вод Эмиратов в исключительной экономической зоне.

Позже в Пентагоне обещали представить доказательства причастности к диверсиям Ирана. Однако этого так и не было сделано. Официальный Тегеран отвергает эти обвинения.