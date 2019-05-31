Организаторы ралли "Шелковый путь" анонсировали сроки соревнования

Торжественная церемония старта ралли "Шелковый путь" пройдет 6 июля в Иркутске. Об этом организаторы объявили на пресс-конференции, которая состоялась в Москве.

Далее пилоты проследуют по территории Иркутской области и Республики Бурятия к границе России с Монголией. Спецучастки также предусмотрены на территории Монголии и Китая с церемонией финиша в Дуньхуане 16 июля, сообщает телеканал "Россия 24".

Интересно, что руководитель "Шелкового пути", семикратный победитель ралли "Дакар" в классе грузовиков Владимир Чагин в этом году хотел бы принять участие в ралли в качестве пилота грузовика.