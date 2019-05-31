На границе России и Белоруссии задержан грузовик с контрабандой бивней мамонтов

В Смоленской области полиция и ФСБ пресекли незаконный вывоз за границу бивней мамонтов. Ценный груз был найден в грузовом автомобиле, который ехал из Москвы в Беларусь.

Необходимых документов у водителя не оказалось, сообщает телеканал "Россия 24". По предварительной информации палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Их возраст — не менее 10 тысяч лет. Возбуждено уголовное дело. Следователи ищут организаторов преступления.