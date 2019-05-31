Два гола "Краснодара" вошли в Топ-10 лучших в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил десятку самых лучших голов в минувшем сезоне Лиги Европы. В список вошли голы двух футболистов российского "Краснодара" – Ари и Торнике Окриашвили.

Гол Окриашвили был забит ударом через себя в ворота испанской "Севильи" в матче группового этапа и занял седьмую строчку рейтинга, сообщает официальный сайт УЕФА. Мяч, забитый Ари в ворота турецкого "Акхисара" также на стадии группового этапа, оказался выше, заняв пятое место.

Голы Ари и Торнике Окриашвили вошли в десятку лучших голов сезона в #ЛигаЕвропы 💪💪💪



Видео тут ➡ https://t.co/66jf18bwbq pic.twitter.com/ckiuuzCZZv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2019 г.

Лучшим же голом Лиги Европы сезона 2018/19 был признан мяч Исмаила Сарра, выступающего за французский "Ренн". В первом туре группы он поразил ворота чешского "Яблонеца", нанеся удар с лета – мяч на сумасшедшей скорости влетел под перекладину.