В Кабуле прогремел мощный взрыв

В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало районе Кабула, где расположено множество государственных, международных и неправительственных организаций.

В настоящее время к месту ЧП направляются сотрудники сил безопасности и кареты скорой помощи. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала, о деталях произошедшего также пока не сообщается, передает "Интерфакс".