Лавров: размежевание с Японией будет обсуждаться только после подписания мирного договора

Москва призывает Токио заключить мирный договор, который бы отражал реалии и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений. Об этом по итогам российско-японских переговоров заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Прямую трансляцию пресс-подхода вел телеканал "Россия 24".

По словам Лаврова, российские дипломаты продолжают убеждать японскую сторону в том, что необходимо заключить соглашение, которое было бы не просто мирным договором, подписанным после окончания войны, а который отражал бы прошедшие десятилетия и задавал бы ориентиры.

Также глава МИД РФ заявил, что вопрос территориального размежевания с Японией может рассматриваться только после подписания мирного договора. Он напомнил, что именно это зафиксировано в советско-японской декларации 1956 года.

"И никак иначе. Только в такой последовательности", — подчеркнул он.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и Японии договорились о сроках дальнейших переговоров по вопросу заключения договора. Вместе с тем он отметил, что интенсификация переговорного процесса не означает автоматического сближения позиций. "Но мы договорились и соблюдаем договоренность не комментировать подробно ход переговоров", — сказал Лавров.