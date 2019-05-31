В Москве задержан участник аварии, ранивший из пистолета оппонента

Мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Москве, он задержан.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал представитель пресс-службы столичной полиции.

Сотрудник агентства рассказал, что инцидент произошел 30 мая на пересечении улицы Осташковская и МКАД, где столкнулись Citroen Jumper и Volkswagen Multivan. ДТП переросло в драку, в ходе которой водитель первой иномарки достал травматический пистолет и выстрелил в живот оппоненту, после чего скрылся.

36-летний водитель Volkswagen Multivan с ранением был госпитализирован.

Для поиска нападавшего полицейскими был введен план "Перехват". Он был задержан, у него изъято травматическое оружие. Против него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".