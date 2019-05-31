"Бредовые домыслы": Лавров опроверг Пентагон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "бредовыми домыслами" заявления США о том, что Россия проводит испытания ядерного оружия.

Как передает "Интерфакс", глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что фейковость информации была подтверждена, как сотрудниками Организации по запрещению ядерных испытаний, так и авторитетными экспертами в самих США.

Ранее о том, что Российская Федерация, возможно, испытывала ядерное оружие малой мощности, заявил руководитель разведывательного управления Пентагона генерал Роберт Эшли. После того, как журналисты потребовали у него доказательств, Эшли изменил формулировку, пояснив, что РФ располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у КНР и США.

"Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо было что-то новое придумать", — отметил Лавров, намекая на скандал в Австрии.

17 мая в немецких изданиях Suddeutsche Zeitung и Spiegel появились фрагменты видеозаписи, на которых была запечатлена беседа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и некоей русскоязычной блондинки на Ибице в 2017 году. Собеседница Штрахе якобы заявила, что хочет инвестировать весьма крупные суммы денег в экономику Австрии, намекая, что они имеют не совсем легальное происхождение. При этом она подчеркнула, что готова финансово помочь партии Штрахе – Австрийской партии свободы.

18 мая 2019 года Штрахе объявил о своей отставке с поста вице-канцлера Австрии и лидера партии, заявив, что против него использовали незаконные средства и методы. В тот же день канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении работы правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

В ответ 27 мая нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия всему правительству Курца, а 28 мая президент страны Александер Ван дер Беллен отправил кабинет министров в отставку, назначив временным канцлером председателя австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

При этом выяснилось, что кандидатку специально выбирали на кастинге, исходя из вкусов Штрахе. Виллу на Ибице, где состоялся разговор, тоже подобрали заранее. При этом авторы съемки изначально предлагали ролик политикам и бизнесменам в Австрии, но те отказались. В итоге видео продали за 600 тысяч некой немецкой фирме, которая и предложила её Suddeutsche Zeitung и Spiegel.