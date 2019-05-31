Полузащитник "Зенита" Барриос вызван в сборную Колумбии на Кубок Америки

С 14 июня по 7 июля 2019 года в пяти городах Бразилии пройдет 46-й розыгрыш Кубка Америки по футболу. Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш объявил заявку на предстоящий турнир.

В заявку национальной команды Колумбии вошли 23 футболиста, включая полузащитника петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса, помимо него, в окончательную заявку попали:

Вратари – Давид Оспина ("Наполи"), Альваро Монтеро ("Депортес Толима"), Камило Варгас ("Депортиво Кали");

Защитники – Сантьяго Ариас ("Атлетико"), Стефан Медина ("Монтеррей"), Дэвинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Йерри Мина ("Эвертон"), Кристиан Сапата ("Милан"), Джон Лукуми ("Генк"), Кристиан Борха ("Толука"), Вильям Тесильо ("Леон");

Полузащитники – Хамес Родригес ("Бавария"), Матеус Урибе ("Америка"), Густаво Куэльяр ("Фламенго"), Джефферсон Лерма ("Борнмут"), Эдвин Кардона ("Пачука"), Хуан Куадрадо ("Ювентус");

Нападающие – Луис Муриэль ("Фиорентина"), Радамель Фалькао ("Монако"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Луис Диас ("Атлетико Хуниор"), Роджер Мартинес ("Америка").

Напомним, в рамках группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.