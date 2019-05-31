Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

Как сообщает ТАСС, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Теракт был совершен на востоке Кабула, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают иностранцы.

Накануне шесть человек погибли в результате взрыва недалеко от Университета национальной обороны. Неделю назад в результате взрыва в мечети погиб духовный лидер.