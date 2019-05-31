Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой, передает телеканал "Россия 24".

"Мы сегодня напомнили давнее российское предложение перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, будем рассчитывать, что диалог продолжится", — сказал министр.

Лавров добавил, что разговор был очень откровенным. И что им – есть, что доложить президенту Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ к их предстоящей встрече, которая пройдет в конце июня в Осаке. Позже министр пообщался с журналистами на другие темы.

Он заявил, что Москва ждет реакции ООН на незаконные действия Приштины в отношении российского дипломата в Косове. Лавров прокомментировал и заявления США о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания. Министр назвал это "бредовыми домыслами, несостоятельность которых подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". Что касается напряженных отношений между США и Ираном — Сергей Лавров отметил, что Москва будет приветствовать начало переговоров между Вашингтоном и Тегераном, но выступать в качестве посредника между ними не собирается.