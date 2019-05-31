Встретились над Амуром. Китайские и российские строители соединили две части моста Благовещенск-Хэйхэ. Общая длина переправы чуть больше километра. Плюс — свыше 20 километров подъездных дорог. Переход строят одновременно с двух сторон.

Россия и Китай стали ближе. Две части моста между Благовещенском и Хэйхэ соединены. Протяженность перехода- чуть больше километра. Причем, строили поровну: по 540 метров в каждой стороны.

"Товарооборот между Россией и Китаем превысил 100 миллиардов долларов. Это большая часть экономики нашей страны, это важно для инвесторов. Мы будем продолжать строительство инфраструктуры", — заявил полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев.

Мост между Благовещенском и Хэйхэ — не только конструкция через Амур. Общая протяженность перехода – больше 20 километров. Сюда входят почти 13,5 километров подъездных путей на территории нашей страны, небольшой мост, ведущий к границе и 6 километров 700 метров дороги в Китае. Строительство начали в конце 2016 года. Все работы идут точно по плану.

"Работы проходили в круглосуточном режиме, вахтовым способом. Строительство не останавливалось ни в выходные, ни в праздники", — заявил главный инженер филиала по строительству пограничного мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ Николай Рогов.

Стоимость российской части проекта 14 миллиардов руб­лей. Причем, из бюджета не выделено ни копейки. Работы осуществляются за счет долгосрочного кредита. Его выделил банк провинции Хэйлунцзян. Возвращать средства будут за счет платы за проезд по мосту. Сооружение китайской части финансирует госбюджет КНР. Как только мост построят, российская часть станет собственностью Амурской области, китайская — провинции Хэйлунцзян.

Когда начнется движение по мосту, то в сутки переходить границу будут порядка 5,5 тысяч человек. В техническом задании предусмотрено, что каждый день здесь смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

Мост достроят к концу этого года. Движение транспорта запланировано на 2020 год. Причем, сооружение автомобильного моста — первый этап проекта. Сроки создания железнодорожного пока не определены.