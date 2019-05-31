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31 мая 201909:58

Роструд предупредил работодателей, что при жаре нужно сокращать рабочий день

Global Look Press

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на 1-4 часа в зависимости от вида работы.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить своим сотрудникам комфортный температурный режим, задействовав кондиционеры, обязан давать возможность делать перерывы для отдыха, а также ему следует позаботиться о том, чтобы в помещениях была чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Отмечается, что если температура в офисе или рабочих помещениях достигла +28,5°, то рекомендуется сократить продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29° градусов – на два часа, при температуре +30,5° градуса – на четыре часа.

В Роструде рассказали, что для работников, выполняющих работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками и переноской тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при более низкой температуре +26,5°…+27,5°.

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