Антонио Конте: выбрал "Интер" за серьезность, амбиции и историю клуба

Новым главным тренером миланского "Интера" назначен итальянец Антонио Конте. Экс-наставник "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии в пятницу, 31 мая подписал соглашение с "нерадзурри", подробности которого не разглашаются.

"В моей жизни начинается новая глава, я полон энтузиазма. Я постараюсь работой оправдать доверие, которое мне оказали руководители клуба, – приводит слова Конте пресс-служба "Интера", – Я выбрал этот клуб за серьезность и амбиции, а также за его историю. Я поражен прозрачностью клуба и желанием вернуться на то место, которое он заслуживает".

Напомним, Конте на посту главного тренера "черно-синих" сменил соотечественника Лучано Спаллетти, под руководством которого "Интер" в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Италии, набрав 69 очков в 38 играх турнира.