Электричка сбила трех человек, один из них погиб

Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в 08.15 мск электричка задела трех человек, переходивших пути в неположенном месте. От удара один из них скончался, двое другие получили повреждения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

ЧП привело к задержке нескольких электропоездов.

29 мая на Горьковском направлении машинисту пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать наезда на мужчину, который находился на железнодорожных путях. Это привело к сбою в графике движения пригородных поездов.