Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона. Электронные торги по закупке отменены. Свой концерт Волочкова оценила в 639 тысяч рублей.

По словам мэра, у города есть более важные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Поляков добавил, что не имеет ничего против того, если выступление оплатят частные спонсоры, но бюджетные деньги на это тратить не будет.

От самой бывшей балерины Большого театра пока комментариев не поступало. Между тем на своей странице в Instagram она всегда пишет, что ее концерты являются благотворительными.

Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня, сообщает РИА Новости. На этот день запланирована масштабная культурная программа.