Самый мощный российский спутник "Ямал-601" выведен на орбиту

Разгонный блок "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М" вывел на геостационарную орбиту новый российский телекоммуникационный спутник "Ямал-601".

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировали в "Роскосмосе".

Отмечается, что 30 мая в 20:42 мск ракета "Протон-М" стартовала с космодрома "Байконур". В течение последующих десяти минут три ступени ракеты последовательно отделились от разгонного блока "Бриз-М", который в течении 9 часов 15 минут доставил спутник на заданную высоту 35 тысяч 703 километра от Земли.

"Ямал-601" изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО "Газпром космические системы".

Планируется, что новый космический аппарат станет самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите "Ямал-202" и обеспечит в течение 15 лет оказание услуг фиксированной связи и высокоскоростного доступа к Интернету жителям России, СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.