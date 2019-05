Скандал в США: "Маккейна" прикрыли брезентом от глаз Трампа

В США разгорелся скандал после сообщений о том, что перед визитом американского президента в Японию Белый дом попросил военных спрятать от Дональда Трампа эсминец "Джон Маккейн", носящий имя скончавшегося в прошлом году сенатора, передает ТАСС.

28 мая на базе Йокосука в Японии Трамп выступил перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, около которого был пришвартован "Джон Маккейн". В среду газета The Wall Street Journal, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение электронные письма, сообщила, что перед поездкой президента США в Страну восходящего солнца американским военным, кроме всего прочего, поручили сделать так, чтобы эсминец "был вне поля зрения" Трампа. Так, название корабля закрыли брезентом, а рядом с эсминцем была установлена баржа, скрывшая его от глаз хозяина Белого дома.

Комментируя статью The Wall Street Journal, дочь Маккейна Меган назвала главу американской администрации "ребенком, который всегда будет бояться величия" ее отца.

Trump is a child who will always be deeply threatened by the greatness of my dads incredible life. There is a lot of criticism of how much I speak about my dad, but nine months since he passed, Trump won't let him RIP. So I have to stand up for him.



It makes my grief unbearable. https://t.co/gUbFAla1VE