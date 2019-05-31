Сергей Моня: очень рады, что вышли в финал Единой лиги

Подмосковные "Химки" в полуфинальной серии обыграли казанский УНИКС и вышли в финал баскетбольной Единой лиги ВТБ, где сыграют со столичным ЦСКА. Капитан химчан Сергей Моня поделился впечатлениями от победы над казанской командой.

"УНИКС – очень сильная команда, и в Казани мы начали с поражения, зато потом выиграли три матча за короткий промежуток времени. Все друг друга уже изучили, — приводит слова Мони пресс-служба "Химок". – Поздравляю всех болельщиков. Очень рады, что вышли в финал".

Также Моня отдал должное казанской команде: "УНИКС очень хорошо играл по ходу сезона, дважды обыграл ЦСКА и нас один раз. У них очень хорошая команда, сильный тренер, большая ротация игроков, поэтому с ними было тяжело играть".