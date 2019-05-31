Защитник "Порту" Фелипе перешел в "Атлетико" за 20 млн евро

Центральный защитник португальского "Порту" Фелипе продолжит карьеру в испанском "Атлетико". Бразилец, отпраздновавший в середине мая 30-летие, подписал контракт с "матрасниками", рассчитанный на три года.

Новичок мадридцев присоединится к команде 4 июля. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "драконы" заработали на продаже футболиста 20 миллионов евро.

Acuerdo con el @FCPorto por Felipe, pendiente de la recepción de Certificado de Transferencia Internacional (CTI); el central se incorporaría a partir del 4 de julio para las tres próximas temporadas

➡ https://t.co/BVe3IdP0Mf#AúpaAtleti pic.twitter.com/DP4iy2Yw1Q — Atlético de Madrid (@Atleti) 28 мая 2019 г.

Напомним, Фелипе перешел в "Порту" летом 2016 года из "Коринтианса" за 8,2 миллиона евро. В составе португальской команды в текущем сезоне бразилец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативных передачи.