Новогодние каникулы станут короче

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся всего 8 дней, а не 10 как было в предыдущие годы.

Соответствующий проект постановления правительства обсуждает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ будет одобрен, он пойдет на подпись премьер-министру, сообщает "Российская газета".

Каникулы урежут по "техническим причинам". Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. А в прошлом году суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря. Поэтому 30-31 декабря снова были нерабочими днями. В этом году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник. Это будут обычные рабочие дни, поэтому и увеличения каникул не произойдет.

Также планируется, что россияне будут отдыхать с 22 по 25 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.