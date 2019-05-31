Праздник для любителей балета: в Ростове открывается международный фестиваль имени Ольги Спесивцевой

Праздник для всех любителей балета. В Ростове открывается международный фестиваль имени Ольги Спесивцевой, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Прославленная балерина, уроженка Ростова, известна как лучшая исполнительница партии Жизели в прошлом веке.

На фестивале, который продлится до 7 июня, будут представлены премьерные и уже полюбившиеся зрителям постановки, пройдут творческие встречи с артистами, мастер-классы. Балетом-открытием станет "Эсмеральда". Праздник балета порадует стилистическим разнообразием — от строгой классики до авангарда.

В завершении фестиваля состоится гала-концерт участников. На сцену Ростовского государственного музыкального театра выйдут прославленные мировые звезды балета. Среди них — Марина Кудряшова и Олег Рогачев, Наталия Кущ и многие другие.