Президент Сербии посетил раненого российского дипломата

Действия властей самопровозглашённой республики Косово в отношении российского дипломата в миссии ООН неприемлемы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что в Организации Объединённых Наций должны отреагировать на попытки Приштины лишить Михаила Краснощёкова статуса, которым обладают сотрудники миссии.

В свою очередь постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва проследит за ходом дела и не даст спустить на тормозах преступление против российского дипломата.

Он назвал действия Приштины "полным пренебрежением нормами международного права" и заявил, что Россия ждёт от ОБСЕ и её профильных структур реакции на провокацию.

Президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Чепурин посетили в военно-медицинской академии Сербии раненного в Косово сотрудника миссии ООН в крае россиянина Михаила Краснощекова, который был доставлен в госпиталь 30 мая.

Дипломат отметил, что для него большая честь видеть в своей палате сербского президента. В ответ Вучич сказал, что и для него тоже: "Вы говорите по-сербски без акцента. Для нас очень важно, что вы будете чувствовать себя как дома.

Президент Сербии подчеркнул, что знает, что россиянина били прикладом и об автомобиль. Краснощеков улыбнулся и ответил, что "научился за двадцать лет на Балканах".

Посол Чепурин подчеркнул, что о Краснощекове продолжат максимально заботиться, его делом занимаются.

28 мая в самопровозглашенном Косово прошла акция устрашения спецподразделений местной полиции, которые вторглись в анклав, населенный сербами под предлогом борьбы с организованной преступностью.

Произошло столкновение с местными жителями, некоторые из которых пострадали. Получил травмы и Краснощеков, которого косовские полицейские не пощадили, несмотря на его дипломатический статус. В итоге, у его зафиксирован перелом скуловой кости и верхней челюсти лица.